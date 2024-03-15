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Российскую компанию по производству водки планируют продать новому инвестору

Основатель «Алкогольной сибирской группы» планирует продать компанию

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Варвара Гертье/РИА Новости

Основатель «Алкогольной сибирской группы» (АСГ) Андрей Стрелец планирует продать компанию новому инвестору. Об этом сообщает телеканал «РБК» со ссылкой на источники на рынке российского алкоголя.

По данным издания, которое основывается на пяти источниках на рынке и в двух банках, куда обращались представители Стрельца, бизнесмен ведет переговоры о продаже АСГ. Однако в самой компании заявили, что речь идет только насчет поиска дополнительного инвестора, а не полноценного покупателя бизнеса.

Согласно данным аналитической системы СПАРК, в 2022 году выручка ООО «АСГ» составила 36,2 млрд руб. по сравнению с 29,3 млрд руб. в 2021 году. Также за год значительно выросли убытки компании — с 636,2 млн руб. годом ранее до 4,4 млрд руб. Однако консолидированные финансовые показатели компании не раскрываются.

Компании принадлежат торговые марки «Белая березка», «Хаски» и «Пять озер», а также различные марки настоек и виски.

До этого эксперт по вину объяснила, почему в России не разрешают онлайн-продажу алкоголя.

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