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В Калининграде пообещали заменить китайского угря собственной продукцией

Губернатор Алиханов заявил, что китайский угорь продавался под видом местного

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Christian GUY/Global Look Press

Китайский угорь продавался под видом местного, калининградского, на протяжении десятков лет — но этому будет положен конец. Об этом ТАСС заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Хочу расстроить тех, кто любил есть калининградского угря. Настоящего калининградского угря ловилось 15 тонн в год, а его потребление в Калининградской области — 400 тонн, это если считать в числе потребителей туристов. То есть китайский угорь под видом калининградского многие десятки лет вами покупался и употреблялся», — заявил Алиханов, принимая участие в выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Алиханов добавил, что в ближайшее время ситуация исправится — в течение шести лет в области планируют нарастить производство до 150 тонн. Это станет возможным благодаря выходу Британии из Европейского союза и подключению региона к программе ввоза «стекловидной» личинки угря.

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