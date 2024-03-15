Россиян предупредили о подорожании пива в магазинах

Стоимость пива в российских магазинах вырастет на 8–15% со 2 апреля. Такой прогноз «Газете.Ru» дал председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин, комментируя сообщение о повышении производителями отпускных цен на пиво с 1 апреля.

«На 8–15% пиво подорожает и в рознице, поскольку она дает наценку в процентах на закупочные цены. Следует учесть, что по закону о торговле разница должна рассчитаться за поставленное пиво в течение 40 дней. Поэтому по поставкам конца марта ценники будут просто заменены на новые», — пояснил Шапкин.

По его словам, пиво, поставленное в магазины в начале марта и ранее, вряд ли будут пересматривать в цене.

«Возможно, от некоторых брендов магазины будут отказываться. И вообще странно это централизованное повышение с 1 апреля. Индексация акцизов уже учтена в ценах на пиво с 1 января (начиная с 2024 года в РФ увеличился акциз на пиво — с 25 до 26 рублей за литр)», — заключил эксперт.

Крупнейшие российские производители пива предупредили ретейлеров о предстоящем подорожании — с 1 апреля отпускные цены вырастут на 8–15%, сообщила «Фонтанка» 14 марта. Закупочные цены повысятся у всех ведущих игроков, сообщил один из собеседников издания. Производители пива повышают стоимость уже второй раз за шесть месяцев, объясняя свои действия инфляцией.

Ранее Шапкин назвал «Газете.Ru» последствия приостановки работы производителя «Апсны» и «Лыхны».