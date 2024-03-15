ЦБ оценил экономическую активность россиян

В феврале 2024 года экономическая активность россиян сохранилась на высоком уровне января 2024-го и декабря 2023 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Главном управлении ЦБ по Центральному федеральному округу.

«Растет число продавцов на маркетплейсах, усиливается интерес россиян к онлайн-покупкам. В столичном регионе в 2024 году ожидается ввод в действие 1,9 млн кв м. складских площадей (+1,8 млн кв м. в 2023 году). Речь идет о 15 крупных объектах, большая часть которых законтрактована маркетплейсами, многоканальными ретейлерами и интернет-магазинами», — прокомментировали в управлении ЦБ.

Активно развиваются логистические хабы в шести регионах ЦФО. Крупные проекты по строительству логистических и распределительных центров реализуются в четырех регионах, наиболее крупные – в Тамбовской и Тульской областях.

В Центральной России сохранился рост в производстве продукции для потребительского рынка (продукты питания, одежда). Спрос на производственное оборудование, транспорт и стройматериалы оставался высоким, что поддерживало выпуск электроники и компьютерной техники на Северо-Западе и на Урале, продукции металлообработки в Центральной России и на Юге, а также обеспечивало заказами вагоностроение в Сибири и судостроение на Дальнем Востоке. Автопром Волго-Вятки в начале года увеличил выпуск, решив ряд проблем с поставками комплектующих. Кроме того, в большинстве регионов сохранился рост в строительстве индивидуального жилья.

«Потребительская активность в среднем по регионам в начале 2024 года осталась вблизи высокого уровня предыдущих месяцев на фоне высоких темпов роста зарплат. Рост турпотока увеличил спрос на услуги общественного питания, гостиниц, транспорта, связи, культуры», — отметили в управлении ЦБ.

Как сообщала «Газета.Ru», в декабре 2023 года — январе 2024-го рост потребительской активности россиян замедлился, что отразилось на снижении темпов роста потребительских цен. Однако рынки товаров и услуг все еще остаются перегретыми.

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