Белоусов озвучил планы по росту несырьевого экспорта РФ

В России планируют на 2/3 к 2030 году увеличить объемы несырьевого неэнергетического экспорта. Об этом сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов, передает «Прайм».

По его словам, согласно поручениям президента, к 2030 году объем несырьевого неэнергетического экспорта РФ должен увеличиться минимум на 66%, а экспорт продукции АПК — на 50%.

Белоусов заверил, что экспортерам будет оказана поддержка на всех этапах реализации проектов. Речь идет о льготном инвестиционном, торговом и предэкспортном финансировании, а также содействии в продвижении российских товаров за рубежом.

«Поставленная президентом цель очень высока и амбициозна», — подытожил Белоусов.

По данным Минпромторга, в 2023 году несырьевой неэнергетический экспорт России сократился на 23% в денежном выражении до $146,3млрд.

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