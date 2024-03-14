ЦБ отчитался о значительном росте международных резервов РФ

Международные резервы России за период с 1 по 8 марта выросли на $10,1 млрд. Об этом сообщает ЦБ РФ.

По состоянию на 8 марта объем резервов достиг отметки $591,2 млрд. На 1 марта этот показатель равнялся $581,1 млрд.

Ранее, за неделю с 22 февраля по 1 марта, резервы сократились на $6 млрд — с $582 млрд до $581,1 млрд. В период с 9 февраля по 16 февраля падение составило $6,6 млрд — с $580,4 млрд до $573,8 млрд. В январе объем резервов также последовательно снижался на несколько миллиардов долларов еженедельно.

Международные резервы представляют собой совокупность высоколиквидных финансовых активов, которыми распоряжаются Центробанк и правительство РФ. Они включают в себя средства в иностранной валюте, монетарное золото, специальные права заимствования (СДР) МВФ, резервную позицию в Международном валютном фонде и другие резервные активы.

В начале февраля стало известно, что удивительная устойчивость российской экономики в условиях западных санкций вызвала удивление многих зарубежных экономистов. Рестрикции грозили катастрофическим спадом, однако экономика выиграла благодаря высоким доходам от энергопоставок и увеличению оборонных расходов.

До этого стало известно, что Европа рискует рецессией из-за планов по российским активам.

Ранее Совфед одобрил закон о допуске криптовалют для международных расчетов в торговле.