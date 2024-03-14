Российские бизнесмены признались в переманивании сотрудников

Большинство российских бизнесменов признались, что переманивали сотрудников (85%), следует из исследования сервиса «Работа.ру».

62% опрошенных считают подобную практику полностью допустимой. Для остальных 38% респондентов такой вариант «скорее допустим». Примечательно, что никто из участников исследования не счел переманивание кадров недопустимым.

Большинство компаний переманивали работников у своих конкурентов (62%). При этом 23% опрошенных рассказали, что предлагали переход сотрудникам своих клиентов или партнеров. Еще 15% респондентов заявили, что никогда не «клали глаз» на чужих сотрудников.

Чаще всего переманить стараются IT-специалистов и работников сферы телекома (80%). Также компании ведут активную «охоту» за топ-менеджерами (31%) и менеджерами по продажам (30%). Реже всего переманивают сотрудников из сфер строительства и недвижимости (по 7%).

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