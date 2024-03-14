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В России подорожал кофе на вынос

Чек Индекс: средний чек на кофе с собой за год вырос на 10%, до 193 рублей

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В январе-феврале 2024 года средний чек на кофе с собой составил 193 руб., что на 10% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе ресурса «Чек Индекс» компании «Платформы ОФД».

Число покупок кофе на вынос за год выросло на 14%. Чаще всего россияне берут на вынос капучино или латте, в бумажном стакане объемом 200-300 мл.

В 2023 году средний чек покупки кофе с собой достигал 189 руб., что на 12% больше, чем в 2022 году. А число покупок в прошлом году выросло на 18% по сравнению с 2022 годом.

В качестве условного кофе на вынос учитывался кофе из заведений питания в объеме 200-400 мл, либо прямое указание в чеках как «кофе на вынос», «кофе с собой».

Эксперты «Чек Индекса» отметили, что на фоне роста числа посещений заведений общепита, развития внутреннего туризма, возврата массовых мероприятий в городские пространства (конференции, фестивали, ярмарки), быстро расширяется и сегмент легкого перекуса, приема кофе вне дома. Такой «деловой» формат потребления кофе поддерживает развитие кофепойнтов и кофеен в центрах притяжения трафика, добавили эксперты.

В топ-покупок вместе с кофе из заведений питания в 2024 году вошли маффины, пироженые, печенья, роллы, салаты. Более того, кофе все чаще входит и в топ-покупок цветочных магазинов, наряду с букетами, подытожили эксперты.

До этого «Газета.Ru» сообщила, что россияне стали чаще есть в ресторанах быстрого питания.

Ранее в России подорожал набор продуктов для блинов.

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