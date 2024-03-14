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Fesco доставила в Россию первую партию индийских бананов

В Россию прибыла первая партия бананов из Индии

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Первая партия бананов из Индии прибыла в порт Новороссийск. Об этом сообщает ТАСС.

Объем поставки составил 22 тонны. Это более 1,5 тыс. коробок. За перевозку отвечала транспортная группа Fesco.

Доставка бананов из Индии в Россию заняла практически месяц. Контейнер с товаром отправился в РФ еще 18 февраля. Заказчиком партии выступило X5 Import — подразделение X5 Group.

При этом в Россию уже едет вторая партия индийских бананов. Fesco направило ее во вторник, 12 марта.

До этого мировым ценам на бананы предрекли рост. Ягода может подорожать в ближайшие годы из-за климатических изменений. Речь идет о глобальном потеплении. Дело в том, что бананы являются чувствительными к изменению температуры и могут просто исчезнуть в некоторых местах, пояснили эксперты.

Ранее в России подорожал набор продуктов для блинов.

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