Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько россиян не могут позволить себе больничный

«Ренессанс страхование»: 41% сотрудников не могут позволить себе больничный

close
100%
Depositphotos

Россияне стали чаще переносить болезнь на работе. Сегодня почти половина наемных сотрудников не могут позволить себе уйти на больничный (41%). Об этом свидетельствуют результаты исследования «Ренессанс страхование», с которыми ознакомилась «Газета.Ru».

Большинство работников считают, что состояние здоровья и количество дней, проведенных на больничном, сильно влияют на отношения с работодателем. Более того, 38% опрошенных рассказали, что из-за проблем со здоровьем им отказывали в повышении.

Значительная часть участников опроса отметили, что руководство всегда (23%) или часто (18%) ожидает, что больной работник будет на связи и продолжит выполнять из дома хотя бы часть задач. Чаще других такой ответ давали сотрудники крупных компаний.

40% респондентов хотя бы раз получали замечания о том, что они «слишком часто болеют». При этом мужчины сталкивались с такими замечаниями реже женщин.

Подавляющее большинство трудоспособных россиян (70%) испытывали ухудшение самочувствия из-за высоких нагрузок. Самые распространенные проблемы — боли в спине, ухудшение зрения, головная боль. Каждый девятый сталкивался с эмоциональным выгоранием.

До этого россиянам рассказали, могут ли их уволить за частые больничные.

Ранее эксперт объяснила, могут ли сотрудника обязать заплатить штраф на работе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами