Стало известно, сколько россиян не могут позволить себе больничный

Россияне стали чаще переносить болезнь на работе. Сегодня почти половина наемных сотрудников не могут позволить себе уйти на больничный (41%). Об этом свидетельствуют результаты исследования «Ренессанс страхование», с которыми ознакомилась «Газета.Ru».

Большинство работников считают, что состояние здоровья и количество дней, проведенных на больничном, сильно влияют на отношения с работодателем. Более того, 38% опрошенных рассказали, что из-за проблем со здоровьем им отказывали в повышении.

Значительная часть участников опроса отметили, что руководство всегда (23%) или часто (18%) ожидает, что больной работник будет на связи и продолжит выполнять из дома хотя бы часть задач. Чаще других такой ответ давали сотрудники крупных компаний.

40% респондентов хотя бы раз получали замечания о том, что они «слишком часто болеют». При этом мужчины сталкивались с такими замечаниями реже женщин.

Подавляющее большинство трудоспособных россиян (70%) испытывали ухудшение самочувствия из-за высоких нагрузок. Самые распространенные проблемы — боли в спине, ухудшение зрения, головная боль. Каждый девятый сталкивался с эмоциональным выгоранием.

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