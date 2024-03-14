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Средствам из главной «кубышки» страны нашли новое применение

Деньги ФНБ пустят на обновление инфраструктуры для электропоездов

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Elena Mayorova/Global Look Press

Минтранс и Минфин обязали к 1 декабря представить предложения по льготным условиям выделения средств из главной российской «кубышки» — Фонда национального благосостояния (ФНБ) — для развития инфраструктуры электричек в стране. Соответствующее поручение дал ведомствам премьер-министр Михаил Мишустин, передает «Лента.ру», со ссылкой на документ с сайта кабмина.

Согласно поручению, использовать средства ФНБ планируется для реализации инвестпроектов в рамках инициативы «Мобильный город», нацеленной на повышение качества транспортного обслуживания в агломерациях и городах. Как ранее сообщалось, речь шла, в частности, о работе над продлением Автозаводской линии метро в Нижнем Новгороде и строительстве метротрамвая в Челябинске.

На 1 марта 2023 года объем ФНБ составлял 12,259 трлн рублей или 6,8% прогнозируемого на 2024 год ВВП России. Ликвидные активы фонда оценивались в 5,045 трлн рублей ($54,9 млрд).

До этого правительство разрешило использовать средства ФНБ для возмещения расходов ресурсоснабжающих компаний на строительство инженерных сетей.

В начале февраля стало известно, что объём ФНБ сократился на 43 млрд рублей.

Ранее Минтранс запросил миллиарды из ФНБ на иностранные самолеты.

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