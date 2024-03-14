Российские казино в праздники приняли рекордное число гостей

Российские игорные зоны приняли на 23 февраля и 8 Марта в два раза больше гостей, чем рассчитывали. Об этом пишет АТОР со ссылкой на данные Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС).

За праздничные дни (23, 24, 25 февраля и 8, 9, 10 марта) казино посетили 51 593 человека. Это абсолютный рекорд.

Для сравнения: годом ранее показатель составил всего 22 835 человек. В среднем, по данным АИРИС, за период с 2020 по 2024 год все российские игорные зоны в период февральских и мартовских праздников посещали около 26 тыс. человек.

Во многом такой скачок в текущем году обусловлен «удачным» расположением выходных, отмечают аналитики.

До этого две игорные компании из Макао — LET Group Holdings и Summit Ascent Holdings — решили продать свои активы в России. Их стоимость оценивается в $116 млн. На этом фоне Гонконг пригрозил им делистингом.

Ранее сообщалось, что россияне потратили миллиарды на покупки ювелирных украшений к 8 Марта.