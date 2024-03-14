Депутат Хинштейн рассказал о риске обвала выручки «Почты»

Глава думского комитета по информполитике и член совета директоров «Почты России» Александр Хинштейн проинформировал премьер-министра Михаила Мишустина о рисках для компании при снижении до €200 лимита беспошлинных покупок в зарубежных интернет-магазинах. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо парламентария в адрес премьер-министра.

Как следует из письма депутата главе кабмина, отмена действующего порога в €1 тыс. может привести к падению выручки «Почты» примерно на 20% из-за отказа граждан от покупки импортных товаров. Трансграничная доставка является одним из ключевых источников дохода для оператора.

Кроме того, Хинштейн предупреждает об удорожании товаров народного потребления и росте социального недовольства. Он просит Мишустина сохранить текущий лимит после 1 апреля и обратиться с такой инициативой в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).

До апреля 2022 года порог беспошлинного ввоза для жителей стран ЕАЭС составлял €200, но был повышен до €1 тыс. в качестве антисанкционной меры. Теперь его могут вернуть к старому уровню автоматически, если ЕЭК не продлит нынешнее значение.

До этого стало известно о том, что в России хотят снизить лимит беспошлинных покупок в интернет-магазинах.

Ранее экономист предрекла рост цен на импортные товары в России.