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ЦБ сообщил о резком падении спроса россиян на ипотеку

ЦБ: в январе спрос россиян на ипотеку упал более чем на 60% к декабрю

В январе 2024 года банки выдали населению в Центральном федеральном округе 16,8 тыс. ипотечных кредитов на сумму 75,5 млрд руб. Это на 62,4% меньше по количеству и на 66,5% — по объему, чем в декабре 2023 года. Такую статистику «Газете.Ru» предоставили в Главном управлении ЦБ по Центральному федеральному округу.

Всего в ЦФО заемщики получили 27,8% всех ипотек, выданных по всей стране за январь. Кредитный портфель банков вырос до 5,6 трлн руб. (+25,4% в годовом выражении), в том числе за счет изменения методики расчета (данные за январь 2024 года включают в себя также ипотечные кредиты, выданные на приобретение апартаментов).

Средний срок кредита в ЦФО в январе составил 24,9 года (-2,2% к декабрю), а средняя ставка — 8,7% (-0,6 процентного пункта к декабрю).

Заемщики взяли 9,6 тыс. льготных ипотечных кредитов на сумму 59,5 млрд руб. в январе. Это на 71,9% меньше по количеству и на 74,8% — по объему, чем в декабре.

В Москве и Московской области спрос населения на ипотеку тоже резко сократился. В январе 2024 года банки предоставили заемщикам столицы 4,9 тыс. ипотечных кредитов на сумму 31,6 млрд руб. Это на 62,4% меньше по количеству и на 66,1% по объему, чем в декабре. В Московской области за январь было выдано 4 тыс. жилищных кредитов на сумму 18,9 млрд руб. (-61% по количеству и -66,5% по объему по сравнению с декабрем).

При сохранении высокой ключевой ставки ЦБ (сейчас — 16%) объемы выдачи ипотеки упадут в два-три раза в 2024 году по сравнению с 2023 годом, предположил экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что россияне переплачивают по ипотеке четыре стоимости квартиры.

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