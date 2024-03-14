Россияне стали забирать деньги с текущих счетов

На конец января 2024 года объем депозитов населения в Центральном федеральном округе составил 21,8 трлн руб. (-0,4% за месяц против роста на 7,2% за декабрь 2023 года). Такую статистику «Газете.Ru» предоставили в Главном управлении ЦБ по Центральному федеральному округу.

Снижение произошло за счет оттока средств с текущих счетов (-3,9% за январь, их объем на конец месяца составил 6,8 трлн руб., тогда как в декабре был рост на 11,1%). При этом население продолжило открывать срочные вклады, их объем за январь вырос на 1,3% и составил 15 трлн руб. Правда, в декабре увеличение было более значительным — на 5,5%.

За январь объем депозитов жителей Москвы и Московской области упал на 0,4% до 17,8 трлн рублей на конец месяца. В декабре показатель вырос на 7,5%.

Снижение также обеспечил отток с текущих счетов. Объем размещенных на них денег в январе сократился на 4,1% до 5,6 трлн руб. против роста на 11,2% в декабре. На срочных вкладах жители столицы и области разместили 12,2 трлн руб. За январь эта сумма выросла на 1,3% против увеличения на 5,8% в декабре.

«В январе 2024 года средства россиян на депозитах снизились меньше обычного. Умеренная динамика, вероятно, объясняется сохранением выгодных ставок по вкладам. Отток произошел исключительно с текущих счетов, что в целом характерно для января и обусловлено снятием средств и ростом расходов в праздники после традиционно крупного притока в декабре — за счет авансирования январских пенсий, а также выплаты социальных пособий и начисления годовых премий», — прокомментировали в управлении ЦБ.

По данным индекса платформы «Финуслуги», который оценивает динамику ставок топ-50 банков по размеру депозитного портфеля, в середине января ставка по вкладам на три месяца составила 14,12%, что на 0,09 процентных пункта больше декабрьского показателя. Ставка по депозитам на шесть месяцев выросла на аналогичную величину, до 14,36%. При этом ставки по вкладам на год снизились на 0,01 п.п., до 12,72%.

С середины февраля 2024 года некоторые российские банки начали снижать ставки по вкладам на 0,5 процентных пункта в преддверии заседания ЦБ по ключевой ставке 22 марта, рассказала «Газете.Ru» менеджер продукта «Вклады» в финансовом маркетплейсе «Сравни» Мария Татаринцева.