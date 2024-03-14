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Вассерман рассказал, запретят ли в России криптовалюту

Депутат Госдумы Вассерман: ЦБ пока не планирует отслеживать криптовалюту

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Россиянам не запрещено приобретать криптовалюту и использовать ее в качестве актива на бирже. Обращение крипты не контролируется, так как ее нигде не регистрируют, и пока Центробанк не планирует менять эту ситуацию, заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман в интервью телеканалу «360».

Если безналичные расчеты сегодня легко отследить, то в случае сделок с криптовалютой сложно проверить, кто является продавцом, а кто – покупателем, отметил Вассерман. Однако при желании регулятор может начать отслеживать эти активы, однако на сегодня таких планов нет, добавил депутат.

«Насколько я наслышан, задача отслеживания криптовалют пока не ставилась. Будет ли поставлена — не знаю, и найдется ли у нее техническое решение — тоже не знаю. Как депутат — я пока не вижу в этом надобности», — объяснил Вассерман.

Напомним, аналитики полагают, что ЦБ вскоре может включить криптовалюту в структуру золотовалютных резервов и запретить россиянам использовать ее как платежное средство.

Вассерман ранее озвучил план действий России на случай полного отключения интернета.

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