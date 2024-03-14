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В России с 1 апреля подорожает пиво

«Фонтанка»: с 1 апреля пиво в России подорожает на 8–15%

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Shutterstock

Крупнейшие российские производители пива предупредили ретейлеров о предстоящем подорожании. С 1 апреля отпускные цены вырастут на 8–15%. Об этом узнала «Фонтанка».

Закупочные цены вырастут у всех ведущих игроков, сообщил один из собеседников издания. Производители пива повышают стоимость уже второй раз за полгода.

Сами пивоваренные компании объясняют повышение цен инфляцией. Выросли цены на упаковку: бутылки подорожали на 8%, а банки и вовсе на 22%. Также значительно дороже стала логистика (+40%). Кроме того, начиная с 2024 года в РФ увеличился акциз на пиво — с 25 до 26 рублей за литр.

«Данным повышением отпускных цен компании компенсирует возросшие затраты только частично», — заявили в «Балтике».

До этого сообщалось, что крымские и кубанские вина в 2024 году могут подорожать до 30%.

Ранее в России зафиксировали снижение потребления спиртного.

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