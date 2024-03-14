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Российские девелоперы заинтересовались одним типом жилья

«Дом.РФ»: 41% застройщиков намерены начать строительство частных домов

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Shutterstock

Российские застройщики многоквартирных домов задумались о выходе в сегмент индивидуального жилищного строительства (ИЖС). В ближайшее время запустить подобные проекты намерен 41% девелоперов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Дом.РФ».

Сейчас в ИЖС занято не более 10% компаний. Однако интерес застройщиков к сегменту растет на фоне внедрения госипотеки на частные дома.

Тренд на деурбанизацию со стороны потенциальных покупателей начался еще во время пандемии, отметил гендиректор ГК «РКС Девелопмент» Станислав Сагирян. Именно тогда ПИК, «Самолет», «Инград», ЛСР, ФСК начали выходить на рынок ИЖС. Развитию сегмента препятствовал ряд факторов. Основные — низкая транспортная доступность площадок под малоэтажное строительство и ограниченное предложение банковских продуктов.

Некоторые эксперты считают, что частные дома в скором будущем составят конкуренцию многоквартирным новостройкам на фоне резкого роста цен на «первичку» в России.

До этого в компании «Этажи» рассказали, что россиянам стали еще реже одобрять ипотеку.

Ранее в России составили портрет ипотечного заемщика.

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