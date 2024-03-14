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Россиянам рассказали, как получить выгоду от кредита

Финансист Бадалов: не стоит спешить закрывать взятые по низким ставкам кредиты

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Shutterstock/Tero Vesalainen

Не следует спешить досрочно возвращать кредит, взятый до повышения ставок. Такой совет дал россиянам финансист Лазарь Бадалов. Его цитирует «Прайм».

Те, кто успел взял заем по низким ставкам, оказались в выгодном положении, отметил эксперт. Дело в том, что сейчас ставки по старым кредитам ниже депозитных. Таким образом, можно разместить свободные средства под процент выше, чем кредитная ставка, заявил Бадалов.

Выгоду также могут принести кредитные карты с длительным льготным периодом (180 дней и более). Вместо погашения задолженности по карте может быть выгоднее разместить деньги под процент на депозите, считает финансист.

Все эти способы не касаются тех, кто оформляет кредит сейчас, когда ставки выросли и обслуживание оказалось дорогим, подчеркнул Бадалов.

До этого стало известно, что банки совместно с ЦБ РФ и Генпрокуратурой обсуждают запрет рекламы «раздолжнителей» — компаний, предлагающих гражданам консультации по личному банкротству или списанию долгов.

Ранее россиянам рассказали, как правильно закрыть кредит.

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