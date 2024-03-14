Россиян предупредили о подорожании мебели в 2024 году

Цены на мебель в 2024 году вырастут в пределах инфляции — на 7-10% — при условии стабильного курса валют. Такой прогноз «Газете.Ru» дал президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России Александр Шестаков.

«Весной рост цен на мебель маловероятен. Ближе к осени может быть небольшой рост потребительских цен в связи с сезонным спросом, началом учебного года. К сожалению, пока отечественное производство мебели в значительной степени зависит от импортных комплектующих и материалов. Большая часть фурнитуры, тканей, лаков и красок поступает к нам из-за рубежа», — отметил Шестаков.

Поэтому ослабление курса рубля неизбежно ведет к повышению цен на мебель, добавил глава ассоциации.

«Например, в прошлом году сильнее всего подорожали кухонные шкафы, так как они оснащены дорогостоящей импортной фурнитурой. В себестоимости корпусной мебели доля фурнитуры может достигать 40%. Наиболее импортозависимы производители как корпусной, так и мягкой мебели, поскольку они используют много импортной фурнитуры и тканей», — уточнил Шестаков.

Но мягкая мебель, в которой применяются отечественные пружинные блоки, намного меньше подвержена влиянию ослабления рубля, подчеркнул эксперт. Также это касается и простых предметов мебели: табуреток, столов, кроватей. В прошлом году цены на мебель росли медленнее, чем на другие товары. Так, цены на мебель в среднем выросли в 2023 году на 5,6% при общей инфляции в 7,4%, подытожил глава ассоциации.

До этого «Газета.Ru» рассказала, что кухонные шкафы в России подорожали на 36% за год.

Ранее сообщалось о росте производства мебели в Москве.