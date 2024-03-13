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Производитель Alpen Gold ответил на сообщения о поставках в Россию

РИА Новости: Mondelez продолжит поставки продукции в Россию в обычном режиме

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Shutterstock

Один из крупнейших мировых производителей кондитерских изделий Mondelez International прокомментировал сообщения о том, что компания перестанет поставлять свои товары в магазины торговой сети «Лента». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в компании.

В публикации отмечается, что «ООО «Мон'дэлис Русь» продолжает поставки продукции под брендами Alpen Gold и Milka партнерам в России в обычном режиме. Кондитерские изделия поставляются в том же объеме, что и в 2023 году.

До этого главный исполнительный директор компании Mondelez Дирк ван де Пут заявил, что инвесторов компании Mondelez морально не заботит вопрос о продолжении бизнеса в России.

По законодательству США управляющие активами должны отдавать приоритет финансовым результатам для инвесторов, а не моральным соображениям. Выручка Mondelez в России значительно ниже порога в 5%, считающегося существенным для инвесторов.

Mondelez работает в России на трех заводах и нанимает 2,7 тыс. сотрудников, а также косвенно 10 тыс. фермеров. Российский бизнес компании теперь работает как самостоятельное подразделение, рассказал Пут.

Ранее датские компании заявили о планах остаться в России.

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