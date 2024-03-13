Европарламент не продлил отмену пошлин на украинский сельхозимпорт

Европарламент (ЕП) не согласовал предложение Еврокомиссии (ЕК) продлить режим беспошлинного ввоза сельхозимпорта с Украины в европейские страны. Об этом говорится в опубликованном коммюнике законодательного органа власти.

«Парламент <…> проголосовал за внесение поправок в предложение Еврокомиссии о приостановке импортных пошлин на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции», — уточнили в документе.

«За» проголосовали 347 евродепутатов, 117 высказались «против», 99 — воздержались. Речь шла о продлении свободного ввоза товаров с Украины на год: с 6 июня 2024 года по 5 июня 2025 года. Депутаты передали документ на доработку в парламентский комитет по международной торговле для переговоров с Советом Евросоюза.

В начале марта стало известно, что блокада польских фермеров обвалила украинский импорт.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон пообещал защитить аграриев страны от импорта дешевой сельскохозяйственной продукции с Украины.

Ранее Польша предложила ЕС отменить торговые привилегии Украины.