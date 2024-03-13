Сервис Сбера «Плати частями» начал действовать в офлайн-магазинах, сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что на данный момент такой способ оплаты доступен в ряде московских магазинов сети Respect. При этом банк планирует подключить сервис и в других торговых точках разного профиля.

В Сбере объяснили, что сервис позволяет оплачивать покупку частями, выбрав удобный для себя срок от 2 до 6 месяцев.

«Для этого нужно перейти по ссылке, которую предоставит продавец, или отсканировать QR-код на кассе. Для оплаты подойдет карта любого банка», — говорится в сообщении.

Как уточнили в банке, первый платеж пройдет сразу, а остальные будут автоматически списываться раз в две недели или раз в месяц, исходя из выбранного срока.