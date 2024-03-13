Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сервис Сбера «Плати частями» начал действовать в офлайн-магазинах

Россияне смогут оплачивать покупки несколькими платежами в офлайн-магазинах

close
100%
Shutterstock

Сервис Сбера «Плати частями» начал действовать в офлайн-магазинах, сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что на данный момент такой способ оплаты доступен в ряде московских магазинов сети Respect. При этом банк планирует подключить сервис и в других торговых точках разного профиля.

В Сбере объяснили, что сервис позволяет оплачивать покупку частями, выбрав удобный для себя срок от 2 до 6 месяцев.

«Для этого нужно перейти по ссылке, которую предоставит продавец, или отсканировать QR-код на кассе. Для оплаты подойдет карта любого банка», — говорится в сообщении.

Как уточнили в банке, первый платеж пройдет сразу, а остальные будут автоматически списываться раз в две недели или раз в месяц, исходя из выбранного срока.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами