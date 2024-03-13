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X5 Group роботизирует распределительные центры

X5 Group открыла лабораторию-полигон для испытания технологий роботизации

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X5 Group

X5 Group открыла на базе распределительного центра в Подольске лабораторию-полигон для испытаний технологий роботизации, сообщает пресс-служба компании.

Тут будет проводиться тестирования сразу двух типов роботов: AMR (автономные мобильные роботы) и FMR (автономные вилочные погрузчики). Они способны перемещаться без участия человека и выполнять задачи в зависимости от заданной программы. Лаборатория позволяет учесть разнообразие товаров на складах, их габариты, условия хранения и упаковки и сымитировать различные сценарии взаимодействия роботов с ними.

В компании отмечают, что роботизация распределительных центров позволит оптимизировать бизнес-процессы, на которые тратятся большие человеческие ресурсы, в том числе размещение товаров в зоне хранения, пополнение ячеек, комплектация заказов и другие. Ожидается, что внедрение роботов оптимизирует в среднем до 20% рутинной работы персонала в каждом распределительном центре.

«Рост стоимости линейного персонала позволил нам иначе посмотреть на проекты роботизации логистики, которые еще недавно выглядели непривлекательной инвестицией», — отметил директор по стратегии и развитию бизнеса X5 Group Владимир Салахутдинов.

Он добавил, что компания сможет повысить эффективность бизнеса путем смещения приоритетов в выполнения части задач с применением современных технологичных решений.

В ближайшие годы компания планирует построить полностью роботизированный распределительный центр.

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