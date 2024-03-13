Аналитики рассказали о трендах на ипотечном рынке недвижимости в России

В феврале количество ипотечных сделок на первичном рынке жилья в России сократилось на 31% по сравнению с январем — до 7,4 тыс. выдач кредитов. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные аналитиков из компании «Домклик».

По их данным, доля новостроек в структуре выданной ипотеки упала до минимального за всю историю наблюдений значения 14,8%. Причиной стали жесткие условия для заемщиков в этом сегменте.

В частности, с конца прошлого года действует правило «одна льготная ипотека в одни руки». Также по программе «Господдержка» первоначальный взнос составляет 30%, а максимальная сумма кредита ограничена 6 млн руб. для всех регионов.

На фоне ограничений на первичном рынке доля вторичного жилья в общем объеме ипотечных выдач выросла до рекордных 62,8% — максимума с августа 2022 года. Однако в абсолютном выражении на «вторичку» пришлось лишь 31,6 тыс. кредитов — ниже минимума прошлого года из-за высокой ключевой ставки 16% и ужесточения требований к заемщикам.

Зато в преддверии строительного сезона доля ипотеки на индивидуальное жилищное строительство достигла рекордных 19,3% от общего объема (9,7 тыс. выдач). Эксперты отмечают рост интереса к загородному малоэтажному жилью.

До этого стало известно, что россияне переплачивают по ипотеке четыре стоимости квартиры.

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