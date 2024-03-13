Высокотехнологичные активы АФК «Система» могут стать резидентами новой ОЭЗ в Мордовии

Компании группы АФК «Система», которые развивают проекты в сфере малотоннажной химии и водородных технологий, могут войти в число резидентов создаваемой в Мордовии особой экономической зоны (ОЭЗ) «Система».

ОЭЗ планируется создать на площади 205 га в Саранске и Лямбирском муниципальном районе. На этой территории инвесторы смогут реализовывать важные для развития экономики проекты на льготных условиях.



«Помимо налоговых преференций, важным преимуществом создаваемой ОЭЗ является наличие якорного инвестора и партнера в лице корпорации «Система», обладающей успешным опытом реализации высокотехнологичных проектов в различных отраслях экономики», — отметил генеральный директор управляющей компании (УК) ОЭЗ Павел Рыков.

Он добавил, что на первом этапе планируется привлечь в качестве резидентов до 8 компаний с общим объемом инвестиций более 12 млрд рублей и создать свыше 750 новых рабочих мест. В УК рассчитывают до 2026 года ввести в эксплуатацию 31 тысячу кв. м производственных площадей.

Так, на площадке завода «Лисма» может появиться предприятие по химическому машиностроению, которое будет выпускать контейнер-заводы для производства продуктов малотоннажной химии. Как пояснил гендиректор Национальной газовой компании Андрей Яковлев, такие химические установки модульного типа позволят быстро и недорого создавать производство для любых отраслей, где нужна химия, в том числе – фармацевтической и пищевой промышленности.

Еще один потенциальный резидент ОЭЗ рассматривает возможность организации производства оборудования для водородной энергетики.

«Мы активно участвуем в реализации «дорожной карты» по развитию водородной энергетики в России в части разработки современных систем получения, хранения, транспортировки и применения водорода, в том числе в электротранспорте», — рассказал генеральный конструктор Центра водородных технологий АФК «Система» Юрий Добровольский.

Кроме компаний Группы АФК «Система», среди будущих резидентов называются предприятия, которые специализируются на производстве телекоммуникационного и технического оптоволокна, светодиодной техники, железобетонных изделий, материалов для дорожного строительства и другие.