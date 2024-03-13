Сбербанк начал разработку новой версии нейросети Kandinsky

Новая версия генеративной модели для творчества Kandinsky, разработанной Сбером, может выйти уже к середине этого года. Об этом стало известно в ходе «Дня искусственного интеллекта», организованного при поддержке Правительства РФ, Министерства экономического развития РФ и Национального центра развития ИИ при Правительстве РФ на международной выставке-форуме «Россия».

«Мы активно развиваем нашу модель и в самое ближайшее время выпустим новую версию нейросети Kandinsky — она откроет перед пользователями еще больше возможностей для работы с изображениями и будет заметно лучше по качеству их генерации», — рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в кулуарах мероприятия.

За 2023 год Kandinsky было создано более 200 млн изображений по текстовым запросам. Она стала инструментом более чем для 12 млн уникальных пользователей, позволяя работать с тестами более чем на 100 языках.

«Я думаю, что новую модель Кандинского вы увидите уже в ближайшее время, и она будет направлена, конечно, в первую очередь, на видео, — отметил Ведяхин. — Видео — это сейчас основная модальность, по которой работают все мировые лидеры, и по которой работает Сбер».

Первый зампред Сбера отметил, что развитие нейросетей идет нарастающими темпами, по его словам, если в прошлом году значимые для сферы ИИ релизы компаний выходили в среднем раз в месяц, то теперь презентации той или иной модели, того или иного решения стали появляться практически ежедневно.

Сейчас Россия входит в топ-5 мировых лидеров в области развития искусственного интеллекта, занимая четвертое место по количеству разработанных генеративных моделей.