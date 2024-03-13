Российские предприниматели смогут получить 100 тыс. рублей на развитие бизнеса

Альф-Банк выплатит 100 тыс. рублей каждому сотому предпринимателю, впервые открывшему бизнес в банке, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Как рассказала руководитель департамента разработки и развития расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка Ирина Пономарева, компания часто предлагает клиентам удобные решения.

«В этот раз мы выдадим по 100 тыс. рублей на развитие бизнеса чтобы у предпринимателей была возможность сделать свои первые шаги в бизнесе даже без первоначальных вложений», — сказала она.

В банке уточнили, что для получения средств на развитие бизнеса, необходимо зарегистрировать бизнес в банке с 11 по 31 марта. При этом предпринимателю нужно открыть расчетный счет с бесплатным обслуживанием в Альфа-Банке.

Также в Альфа-Банке рассказали, что это можно сделать онлайн без посещения офиса.

Ранее Альфа-Банк запустил вертикальные карты с прозрачными элементами и логотипом. По словам директора по маркетингу, дизайну и привлечению клиентов Алексея Гиязова, банк обновил дебетовую карту. Он добавил, что в ближайшее время планируется обновить дизайн других карт.