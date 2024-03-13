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США будут производить поставлявшиеся Киеву ракеты в Австралии

WSJ: США откроют завод по производству ракет GMLRS в Австралии

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Lockheed Martin

Соединенные Штаты намерены открыть первый за пределами страны завод по производству управляемых дальнобойных ракет GMLRS корпорации Lockheed, которые поставлялись Украине в ходе конфликта. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских и австралийских чиновников.

Согласно информации издания, производство будет запущено на военной базе в Австралии, на окраине Сиднея.

Как пояснили чиновники, решение об открытии такого предприятия принято в связи с тем, что американская военная промышленность не в силах удовлетворить имеющийся спрос и восполнить запасы боевых припасов из-за обострения вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке и Украине. Уточняется, что ракеты GMLRS частично начнут собирать на заводе Lockheed Martin в США, а затем отправлять на дополнительную сборку в Австралию.

«Высокоточные боеприпасы, такие как GMLRS и PrSM приобретают все большее значение», — утверждает представитель министерства обороны США Джефф Юргенсен.

В декабре Госдепартамент США одобрил передачу Австралии военного тренировочного оборудования на $2 млрд.

Ранее сообщалось, что Украина получит от США ракеты GMLRS.

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