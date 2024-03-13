В X5 Group ищут на работу таролога с навыками защиты от магии

Российский ретейлер X5 Group ищет на работу в службу отбора кадров таролога. Вакансия появилась на платформе hh.ru.

От соискателя требуется опыт работы не менее двух лет, уверенные навыки толкования карточных раскладов, а также владение тремя видами колод: Таро Райдера-Уэйта, Таро Тота, Таро Ленорман.

Среди других требований — экспертиза по подготовке раскладов «Три карты» и «Кельтский крест» и наличие установленной энергетической защиты от внешнего магического воздействия. Плюсом будут знания в смежных областях: астрологии, нумерологии и эзотерике.

В задачи HR-таролога входит участие в создании продуктивного диалога между разными поколениями сотрудников (X, Y, Z), создание раскладов для определения потенциальных талантов у соискателей, определение благоприятных дат для размещения вакансий на ключевые позиции компании.

Условия работы стандартные. X5 Group предлагает работать в московском офисе пять дней в неделю с 9:00 до 18:15 мск. Оформление официальное по ТК РФ.

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