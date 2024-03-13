Проект «Донстроя» получил «золотой» сертификат Green Zoom

Кварталы ЖК «Остров» от компании «Донстрой» прошли сертификацию по «зеленым» стандартам Green Zoom. Об этом сообщает пресс-служба девелопера.

Отмечается, что рабочая группа по направлению «Комплексное и устойчивое развитие территорий» провела целостный анализ проекта, а также оценила водоэффективность, энергоэффективность, ресурсосбережение, а также другие показатели.

«Общий показатель энергоэффективности составил 30%. Дома подтвердили свой высокий уровень экологичности на уровне «золота», получив от экспертов 115 баллов», — говорится в сообщении.

Как уточнил девелопер, дома «Острова» обладают классом энергоэффективности на уровне «А» и выше, который достигается за счет комплекса современных технических решений. При этом проект проектируется и строится в соответствии с требованиями международного экологического стандарта LEED. Таким образом проектными решениями предусмотрено создание комфортной среды, сохранение сложившейся экосистемы, а также создание условий для ее развития.

В «Донстрое» рассказали, что проект в Мневниковской пойме состоит из десяти кварталов бизнес- и премиум-класса. Дома окружены Москвой-рекой и природными парками «Филевский», «Суворовский» и «Крылатские холмы».

«Здесь будет создана самодостаточная инфраструктура, включающая в себя 4 крупных социальных кластера с 4 школами на 2700 мест и 6 детскими садами на 1000 мест. По границам проекта и природоохранной территории будут проложены километры дорожек для скандинавской ходьбы, бега и неспешных прогулок», — говорится в сообщении.

Кроме того, планируется, что рядом с проектом появятся спортивные объекты. При этом на его территории уже открылась станция метро «Терехово» и «Мневники».

Напомним, Green Zoom — это рейтинговая система оценки устойчивого развития в строительстве. Она состоит как из обязательных рекомендаций, так и тех, которые выбирает рабочая группа, оценивающая объект. В зависимости от количества набранных баллов объект получает сертификат определенного уровня — от «бронзы» до «платины».