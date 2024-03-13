Европа рискует рецессией из-за планов по российским активам

Планы ЕС по использованию замороженных российских активов могут обернуться серьезными потерями для европейской экономики. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на мнения экспертов.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что к 2027 году ЕС рассчитывает заработать около €15 млрд на суверенных российских активах, общая сумма которых под европейской юрисдикцией оценивается примерно в €200 млрд. Москва назвала подобные решения нарушением норм международного права, пишет издание.

Однако негативное влияние политики давления на Россию уже заметно. Евро теряет популярность как резервная валюта — в III квартале 2023 года его доля составила 18,07% против 19,16% в 2021 году. По данным SWIFT, с августа 2023-го расчеты в евро приближаются к историческим минимумам — в январе 2024-го всего 23,02%.

«В 2024 году мировые резервы в евро рискуют снизиться еще на 1-1,5%», — прогнозирует независимый финансовый советник Мария Ермилова.

Общее ухудшение экономических показателей толкает еврозону к рецессии. Государства не могут субсидировать многие отрасли, в то время как аграрный сектор терпит убытки от беспошлинного импорта украинской продукции. Масштабные протесты фермеров не утихают.

«Властям ЕС стоит стимулировать экономику, инвестировать в инновации, провести реформы налоговой системы», — считает основатель SharesPro Денис Астафьев.

Крмитика планов ЕС звучит и за рубежом. ЕЦБ предупреждает о репутационных рисках для евро. Француз Флориан Филиппо видит угрозу ответных мер из России, где находится больше западных активов. Париж, впрочем, поддержал налог на доходы от замороженных средств, который может принести €3-5 млрд в год.

До этого в ЕСзаявилизаявили, что Евросоюз не может конфисковать доходы от части активов России.

Ранее в ЕС предупредили о возможном финансовом кризисе из-за исков России к Euroclear.