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В России бизнес и университеты разработали нормы саморегулирования сферы технологий

В России разработали нормы саморегулирования сферы технологий

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Алексей Майшев/РИА Новости

Участники Альянса в сфере искусственного интеллекта (ИИ) подписали декларацию об ответственной разработке и использовании сервисов на основе генеративного ИИ. Документ подписан в рамках международной выставки «Россия».

Декларация устанавливает этические принципы и рекомендации по ответственному отношению к ИИ не только для разработчиков-исследователей, но и пользователей нейросетевых сервисов.

Документ подписали компании-участницы альянса (Сбер, Яндекс и MTS AI) и ряд ведущих вузов и научных организаций.

По словам директора по развитию технологий ИИ Яндекса Александра Крайнова, генеративный ИИ набирает силу не только в решении рабочих, но и личных задач.

«Принятие декларации поможет всей отрасли в развитии сервисов на основе искусственного интеллекта при соблюдении ответственного отношения к технологии и ее использованию», — сказал он.

Декларация создана в целях саморегулирования сферы технологий. Документ также охватывает разные аспекты осознанного отношения к разработкам на основе ИИ.

«Важно понимать, что возможности генеративного искусственного интеллекта, которыми мы пользуемся уже сейчас, сами по себе представляют массу встроенных методов и алгоритмов для борьбы с несанкционированным его использованием. И этим надо пользоваться», — отметил академик РАН, ректор Сколковского института науки и технологий Александр Кулешов.

Он добавил, что Сколтех поддерживает ответственное регулирование, а также грамотный и продуманный подход к такому инструменту как искусственный интеллект.

Компании-участницы альянса договорились совместно принимать меры по предотвращению злоупотребления и созданию недостоверной информации, а также просвещать пользователей о возможностях новых технологий.

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