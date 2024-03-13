В Европе рухнуло промышленное производство

Объемы промышленного производства в еврозоне по итогам января сократились на 6,7% в годовом выражении. По сравнению с декабрем снижение составило 3,2%. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

Падение темпов промышленного производства также зафиксировали в странах Евросоюза. Январский показатель сократился на 5,7% год к году и на 2,1% к предыдущему месяцу.

Самый внушительный спад в январе наблюдался в Ирландии. Промышленное производство в этой стране за период рухнуло на 29% по сравнению с декабрем. Антирекорд в годовом выражении также принадлежит Ирландии (-34,1%).

До этого отмечалось, что Германия вновь столкнулась с резким падением промышленного производства. Индекс деловой активности ФРГ в феврале рухнул до 42,3 пункта. В январе индикатор находился на 11-месячном максимуме в 45,5 пункта.

Ранее аналитики подсчитали, что Германия может лишиться статуса третьей экономики мира к 2026 году.