Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Японцев ждет самое большое повышение зарплат за 30 лет

В Японии повысят зарплаты максимально с 1992 года

close
100%
Eugene Hoshiko/AP

Крупные японские компании после переговоров с профсоюзами согласились увеличить зарплаты сотрудникам более чем на 4%. Это будет самое значительное повышение с 1992 года, пишет Financial Times.

Решающими факторами стали резкий рост стоимости жизни в стране, а также усугубление дефицита кадров. В прошлом году профсоюзы добились повышения оплаты труда на 3,6%.

В числе компаний, которые проиндексируют зарплаты работникам этой весной, производитель электроники NEC (+4,3%), авиакомпания ANA Holdings (+5,6%), автопроизводитель Honda (прибавка +5,6%), машиностроительная Mitsubishi Heavy Industries (+8,3%), сталелитейная Nippon Steel (+11,8%).

На прошлой неделе японские Suzuki и Skydrive начали производство летающего автомобиля. Его планируют представить на выставке Expo-2025, которая пройдет в Осаке. С 2026 года летающая машина должна поступить в продажу.

Ранее российские студенты назвали размер «зарплаты мечты».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами