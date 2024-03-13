Биржевые цены на бензин взлетели после атак на российские НПЗ

На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) бензин Аи-95 вновь подорожал до рекордных значений. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Согласно данным территориального индекса европейской части России, в среду стоимость тонны этого топлива выросла на 1,88%, достигнув ₽60 569 Столь высокий уровень цен на Аи-95 не наблюдался с конца сентября 2023 года, когда было введено временное эмбарго на экспорт бензина из РФ. Исторический максимум в ₽76 876 за тонну был зафиксирован 7 сентября прошлого года.

Нынешний скачок биржевых цен произошел на фоне серии инцидентов на ряде крупных российских нефтеперерабатывающих заводов. Так, 12 марта возник пожар на Нижегородском НПЗ, а на следующий день о возгорании сообщили на Рязанском НПЗ. Кроме того, остановлена работа Новошахтинского завода, поставляющего топливо на юг страны.

Помимо этого, из-за атак беспилотников и выхода оборудования из строя в 2023 году на внеплановые ремонты были остановлены технологические установки Нижегородского, Волгоградского, Туапсинского и Ильского НПЗ.

Рост затронул не только Аи-95. На бирже 13 марта дорожали и другие виды топлива. К примеру, Аи-92 прибавила 1,31%, подскочив до ₽48 182 за тонну, а стоимость летнего дизтоплива увеличилась на 1,62%, составив ₽61 791 за тонну. Летнее дизельное топливо подорожало на 1,62% до ₽61 791 за тонну. Единственное снижение показал СУГ подешевев на 0,81% до ₽3 398.

До этого президент РТС Евгений Аркуша уверил, что цены на бензин в России останутся стабильными в ближайшее время. Правительство принимает меры, чтобы предотвратить рост цен, включая временный запрет на экспорт топлива. Некоторые затруднения возможны только с АИ-95 из-за повышенного спроса и недостатка производства.

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