Глава ПСБ рассказал о влиянии технологий и IT-индустрии на банки

Экономика России к 2040-м годам будет полностью сконцентрирована на отраслях высокотехнологичного сектора, который включает виртуальную реальность, большие данные и искусственный интеллект. Об этом на пленарной сессии «Экономика будущего – потенциал роста, новые сценарии развития» форума ПСБ по финансовой грамотности «Просто капитал» заявил глава банка Петр Фрадков.

По его мнению, к 40-м годам ситуация будет еще альтернативной, однако к 50-м годам жить и работать оффлайн станет привилегией.

«Банки в том виде, в котором они существуют сейчас, умрут, но с учетом влияния онлайн-технологий и IT-индустрии они переродятся в другом виде», — считает Фрадков.

Отмечается, что участники сессии обсудили реализуемые компаниями и предприятиями стратегии, которые способствуют укреплению экономики России. Также они назвали главные факторы, сдерживающие рост экономики и промышленности страны.

Модератор сессии, декан экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Аузан отметил, что на мероприятии обсуждались темы, которые еще 50 лет назад казались фантазией.

Он подчеркнул, что, несмотря на текущие успехи российской экономики, нужно думать о более долгосрочной перспективе.

«Трудности нарастают и будут нарастать — завтра будет хуже, чем послезавтра, и нам нужно думать о послезавтрашнем дне», — пояснил Аузан.

В свою очередь, генеральный директор «Трансмашхолдинга» Кирилл Липа, взамен импортозамещению необходимо определить путь развития компетенций, в которых компании имеют успех. Он отметил, что в стране есть большое количество известных на мировой арене компаний, которые нашли собственный путь развития. Липа считает, что отказ от шаблонов поспособствует потенциалу роста компании. При этом важной он назвал необходимость сохранить и восстановить торговые и финансовые структур, на которые направлена санкционная политика.