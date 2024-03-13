Неожиданное подорожание золота до максимумов озадачило аналитиков

Цена на золото за чуть более недели взлетела на 7%, достигнув рекордных максимумов около $2195 за унцию, что повергло давних наблюдателей рынка в замешательство — столь любопытного ралли драгметалла давно не случалось. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на мнения аналитиков.

«Это было самое тихое и запутанное ралли», — признался изданию аналитик MKS Pamp Никки Шилс.

Некоторые объясняют взлет ожиданиями снижения ставок ФРС, что делает золото относительно привлекательнее. Однако аналитики не считают это ключевым фактором. Факторы, ранее подпитывавшие ралли золота 16 месяцев — покупки Центробанками, спрос китайцев на «тихие гавани», конфликт на Украине — вряд ли сработали сейчас.

«Размер движения гособлигаций и доллара не мог полностью обосновать рост золота», — говорит эксперт Standard Chartered Сьюки Купер.

Доходность двухлетних казначейских облигаций США снизилась на 0,12 п.п. до 4,5% — выше минимумов января. Золото в понедельник торговалось по $2182, после пересмотра данных по росту рабочих мест в США, усилившего ожидания снижения ставок ФРС в первой половине года.

Однако обратный выкуп золотых ETF (21 млн унций за год) и сокращение китайской премии к золоту говорят против ключевой роли ставок и розничного спроса, отметили в Natixis.

Некоторые предполагают скрытые ОТС-покупки крупными игроками через деривативы. В пользу этого — выросший открытый интерес по фьючерсам на 30% с 28 февраля.

«Звоночки тревоги зазвенели — намечается значительная коррекция, когда сойдет на нет импульс», — прогнозирует Рона О'Коннелл из StoneX.

Впрочем, есть мнение, что цены еще далеки от пика 1980 года, когда в мире была похожая экономическая конъюнктура, более $3000 с учетом инфляции. Спрос ЦБ и желание инвесторов хеджировать риски удержат цены на твердом уровне, подытожило издание.

До этого инвестстратеги спрогнозировали рост стоимости золота до конца 2024 года.

Ранее в России резко выросли траты на ювелирные украшения.