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Аналитики предрекли скорый запрет биткоина российским Центробанком

Глава «ФИНАМ» Кабаков: ЦБ может запретить биткоин из-за включения в свои резервы

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Depositphotos

Криптовалюта, в том числе биткоин, в ближайшие пару лет может войти в структуру золотовалютных резервов Центробанка, считает директор по стратегии в инвесткомпании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков. В этом случае россиянам использовать крипту запретят, заявил он в беседе с НСН.

Актив становится интересным для фондирования и центральных банков, когда в них «вкачиваются» миллиарды долларов, заявил эксперт. Российский ЦБ может прибегнуть к включению в свои резервы криптовалюты – в том числе биткоина, на фоне санкций, считает он.

«[В этом случае] нам будет запрещать использовать его как платежное средство», – подчеркнул Кабаков.

В конце минувшей недели стоимость биткоина обновила рекордное значение, достигнув $70 тысяч. Аналитики отмечают, что это не предел, и предрекают рост до $75 тысяч.

Ранее Совфед одобрил закон о допуске криптовалют для международных расчетов в торговле.

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