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Сбер назвал экономический эффект от сотрудничества с исследовательскими центрами ИИ

Александр Ведяхин: Сбер ищет подходы к решению актуальных задач бизнеса

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Depositphotos

Экономический эффект для Сбера от сотрудничества с исследовательскими центрами искусственного интеллекта (Сколтех, ВШЭ, МФТИ) составил 1,1 млрд рублей, рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в рамках «Дня искусственного интеллекта» на выставке-форуме «Россия».

Он добавил, что в период с 2021 по 2023 год Сбер инвестировал в индустриальное партнерство с центрами 700 млн рублей.

«Сбер с научными коллективами центров AI ищет подходы к решению актуальных задач высокотехнологичного бизнеса, конкурирующего на самом высоком мировом уровне с лучшими бигтехами мира», — сказал Ведяхин.

По его словам, сотрудничество дает Сберу конкурентные преимущества в предоставлении ценности клиентам.

«В результате сотрудничества университеты получают возможность постоянно развивать свои компетенции, создавать и передавать новые знания, полученные в ходе решения современных вызовов в области искусственного интеллекта», — отметил Ведяхин.

Всего в Сколтехе, ВШЭ и МФТИ над проектами работают более 500 человек, которые создают наукоемкие решения для развития технологий и продуктов экосистемы Сбера.

Напомним, в конце 2023 года Сбер стал индустриальным партнером еще 4 центров ИИ: НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, Самарского университета им. академика С. П. Королева, Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского и Новосибирского государственного университета.

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