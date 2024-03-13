Россияне переплачивают по ипотеке четыре стоимости квартиры

Россияне, которые взяли ипотеку по текущим ставкам 16-19%, переплатят по кредиту 400% через 20 лет. Об этом «Газете.Ru» сказала доктор экономических наук, научный руководитель отделения дополнительного образования факультета рыночных технологий института отраслевого менеджмента Президентской Академии Елена Иванкина.

«Рынок недвижимости переживает драматические события. Ключевая ставка достигла в 2023 году 16%, соответственно, ставка по ипотеке составляет 18-19%. При такой ставке переплата по кредиту за 20 лет составляет 400%, то есть заемщик возвращает банку на процентах еще четыре стоимости квартиры, кроме возврата тела кредита», — отметила экономист.

Ставки по ипотечному кредиту являются заградительными, спрос на жилье значительно сокращается, уточнила Иванкина.

«Снижение суммы льготного кредита с 12 млн руб. до 6 млн руб. и увеличение процентов первоначального взноса до 30% делают даже программу льготного кредитования новостроек неинтересной для заемщика. Цены на новостройки выросли из-за снижения курса рубля, повышения себестоимости строительства и высокого уровня инфляции », — подчеркнула эксперт.

По словам Иванкиной, существует лаг времени между изменением спроса на жилье и снижением цен на него. Приведет ли сворачивание льготной ипотеки к сокращению разницы между ценами на новостройки и вторичное жилье (сейчас — 40%), покажет практика, подытожила экономист.

11 марта глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что повышение ключевой ставки, сворачивание льготных программ снизит спрос на жилую недвижимость в России, что постепенно приведет к снижению цен на жилье и уменьшению разницы в стоимости квартир на первичном и вторичном рынках.

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