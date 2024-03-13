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Американец похитил у футбольного клуба $22 млн и проиграл их на ставках

В США осудили экс-сотрудника клуба «Джагуарс», проигравшего $22 млн в ставках

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Бывший сотрудник клуба НФЛ «Джэксонвилл Джагуарс» из Флориды, 31-летний Амит Пател, был приговорен к 6,5 года тюремного заключения за хищение $22 млн у команды. Об этом пишет Business Insider.

Согласно материалам дела, Пател, работавший администратором программы виртуальных кредитных карт «Джагуарс», в течение почти четырех лет совершал сотни фиктивных покупок и транзакций, не связанных с деятельностью клуба.

По словам прокуроров, для сокрытия махинаций Пател вносил ложные бухгалтерские записи и дублировал легитимные операции, например по оплате питания и авиабилетов. Похищенными средствами он распоряжался по своему усмотрению — приобретал личные самолеты, люксовые отели, квартиру во Флориде, автомобили Tesla и Nissan. Но защита настаивала на том, что на многомиллионные хищения экс-сотрудник пошел из-за зависимости к играм.

«Примерно 99% присвоенных средств Пател проиграл на ставках в DraftKings и FanDuel, страдая от лудомании»,— заявили адвокаты осужденного.

Однако прокуратура отметила, что как минимум $5 млн он перевел со счетов букмекеров на личные.

Кроме того, Пател потратил $278 тыс. на частные авиаперелеты, $95 тыс. на часы Patek Philippe и $47 тыс. на использованную Тайгером Вудсом клюшку для гольфа.

Помимо тюремного срока, суд обязал Пателя вернуть клубу похищенные $22,2 млн в полном объеме. Максимальный срок по его статьям достигал 30 лет лишения свободы.

До этого неплательщик алиментов обворовал знакомых, чтобы вернуть долги, и проиграл деньги.

Ранее Верховный суд Франции отменил многомиллионную компенсацию для уволенного работника.

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