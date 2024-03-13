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Магазины Zara скоро возобновят работу на Украине

Владелец Zara и Bershka до конца года возобновит работу 50 магазинов на Украине

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Испанская сеть Inditex (бренды Zara, Bershka, Stradivarius, Oysho, Massimo Dutti и другие) до конца года планирует возобновить работу примерно 50 магазинов на Украине. Об этом сообщает Fashion United.

Магазины начнут открываться постепенно, начиная с 1 апреля. При этом в Inditex подчеркнули, что возобновление работы будет зависеть от условий местного рынка. Приоритетом остается безопасность сотрудников и клиентов, отметили в компании.

Сначала планируется открыть 20 магазинов в Киевской области. Остальные торговые точки должны возобновить свою работу в ближайшие месяцы. Кроме того, в стране «оживут» онлайн-магазины.

До этого российского преемника Zara назвали главным разочарованием года. Новые магазины имеют скудное оформление, небольшой ассортимент и слабую рекламную поддержку.

Ранее на российский рынок вышли два новых бренда из Турции и Южной Кореи.

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