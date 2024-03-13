Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вице-премьер озвучил колоссальный экономический эффект от внедрения ИИ

Чернышенко: ИИ обеспечит России технологическую независимость и доход от ₽1 трлн

close
100%
Российское общество «Знание»

Внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) рассматривается правительством как ключевой драйвер обеспечения технологической независимости России в ближайшие годы. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на пленарной сессии Дня ИИ в рамках форума «Россия», передает ТАСС.

«Треть российских компаний уже используют ИИ для решения рабочих задач. Президент на конференции AI Journey отметил особую важность этих технологий, открывающих возможности повышения эффективности во всех сферах», — сказал Чернышенко.

По его словам, в 2024 году в сфере ИИ запланировано дополнительное госфинансирование R&D в области генеративных моделей, разработка больших генеративных моделей для ключевых отраслей, упрощение доступа бизнеса к экспериментальным правовым режимам и увеличение числа бюджетных мест по направлениям ИИ в вузах.

«Мы делаем ставку на ИИ как драйвер технологической независимости. Экономический эффект от внедрения этих технологий эксперты оценивают в более 1 трлн рублей», — подчеркнул вице-премьер.

До этого глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что в России не блокируют иностранные ИИ-сервисы.

Ранее на обложку Playboy поместили модель, созданную нейросетью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами