Вице-премьер озвучил колоссальный экономический эффект от внедрения ИИ

Внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) рассматривается правительством как ключевой драйвер обеспечения технологической независимости России в ближайшие годы. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на пленарной сессии Дня ИИ в рамках форума «Россия», передает ТАСС.

«Треть российских компаний уже используют ИИ для решения рабочих задач. Президент на конференции AI Journey отметил особую важность этих технологий, открывающих возможности повышения эффективности во всех сферах», — сказал Чернышенко.

По его словам, в 2024 году в сфере ИИ запланировано дополнительное госфинансирование R&D в области генеративных моделей, разработка больших генеративных моделей для ключевых отраслей, упрощение доступа бизнеса к экспериментальным правовым режимам и увеличение числа бюджетных мест по направлениям ИИ в вузах.

«Мы делаем ставку на ИИ как драйвер технологической независимости. Экономический эффект от внедрения этих технологий эксперты оценивают в более 1 трлн рублей», — подчеркнул вице-премьер.

До этого глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что в России не блокируют иностранные ИИ-сервисы.

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