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Экспортеры получат возможность удерживать валютную выручку в России

Минфин разработал поправки для облегчения валютного контроля для бизнеса

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Shutterstock

Правительство позволит экспортерам частично или полностью удерживать иностранную валюту, вырученную по внешнеторговым контрактам, вместо обязательной ее продажи на российском рынке. Об этом пишут «Ведомости».

Такое разрешение будет выдавать специальная правкомиссия в индивидуальном порядке при соблюдении компаниями ряда условий, уточняет издание.

Согласно разработанным Минфином поправкам, экспортеры и их «дочки», в т.ч. зарубежные, смогут претендовать на освобождение от репатриации валюты, если получают >50% выручки по контрактам в рублях. Причем данное правило будет действовать даже при указании цен в иностранной валюте. При этом компании обязаны зачислять все доходы, включая рублевые, на счета в российских банках.

«Это, безусловно, станет позитивным сигналом для экспортеров и позволит избежать потерь от курсовых разниц при погашении валютных долгов», — отметила эксперт «БКС Мир инвестиций» Анна Кокорева.

Кроме того, экспортеры с кредитами в валюте смогут вычитать сумму задолженности из объема продаваемой выручки. А компании с длительными compliance-процедурами получат возможность продлить срок зачисления валютной выручки на российские счета с 90 до 120 дней.

«Разрешения будут выдаваться точечно, с учетом финансовых последствий в каждом случае. Власти отследят эффект на рубль и при необходимости введут корректировки», — пояснил юрист Кирилл Щербаков.

В начале февраля экономист рассказал, что может привести к обвалу рубля.

Ранее финансист спрогнозировал укрепление рубля весной.

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