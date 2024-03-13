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Россия вошла в число мировых лидеров по внедрению одной технологии

Минэкономразвития: Россия вошла в топ-10 стран по внедрению ИИ

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Алексей Никольский/РИА Новости

Россия по объему совокупных вычислительных мощностей входит в топ-10 стран-лидеров, а общий уровень внедрения искусственного интеллекта в приоритетных направлениях экономики составил 31,5%. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников на пленарной сессии «Искусственный интеллект – главная технология XXI века» отраслевого Дня ИИ на выставке «Россия».

Решетников, в частности, отметил, что дефицит кадров, конкуренция за них, рост заплат – одни из ключевых вызовов в экономике в ближайшее время. Решить их помогает искусственный интеллект, который за счет оптимизации процессов, снижения издержек и повышения качества продукции позволяет влиять на производительность труда. Для становления индустрии ИИ в целом правительство РФ подготовило национальную стратегию развития ИИ до 2030 года.

«Главное сейчас: сохранить тренд на внедрение, обеспечить массовое использование и тиражирование технологии в отраслях. В силу масштабности – это задача всего правительства. Поддерживать работу с ИИ среди бизнеса, который использует технологию, помогут общесистемные меры по снятию нормативных ограничений, использованию экспериментальных правовых режимов, наращиванию кадрового резерва», — подчеркнул Решетников.

По его словам, необходимо создавать необходимые стимулы тем, кто еще не внедрил ИИ, развивать под них рынок решений. Параллельно важно развивать фундаментальную науку, считает министр: методы расчетов для нейросетей, новые способы формирования моделей, оптимизацию вычислений.

«Будем формировать научные школы, выделять дополнительное финансирование и открывать новые исследовательские центры, привлекать к этому бизнес, наращивать вычислительные мощности, чтобы будущим топовым специалистам было с чем работать», — акцентировал министр.

В соответствии с национальной стратегией развития ИИ к 2030 году внедрение искусственного интеллекта даст прирост ВВП России на 11,2 трлн рублей, а инвестиции бизнеса и государства в ИИ увеличатся со 120 до 850 млрд рублей в год. При этом активно внедрять ИИ будет до 95% приоритетных отраслей.

Ранее ИИ нашел связь между ростом парниковых выбросов и распадом СССР.

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