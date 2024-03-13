В БКС оценили заявление Путина об угрозе потери Россией части рынка нефти

Угроза потери Россией доли на мировом рынке нефти действительно реальна. Россия участвует в сделке ОПЕК+ и сокращает добычу нефти, в то время как США бьют рекорды в этом направлении. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Анна Кокорева, комментируя соответствующее заявление президента РФ Владимира Путина.

«Да, это действительно так. По данным Министерства энергетики США, добыча нефти в стране растет шестой год подряд и бьет исторические рекорды. В 2023 году добыча составила 12,9 млн баррелей в сутки. Пик добычи в России пришелся на 2019 год и составил 10,8 млн баррелей в сутки. Однако пока Россия остается примерно на одном уровне добычи с Саудовской Аравией, но и здесь наша страна может уступить позиции», — прокомментировала Кокорева.

Сокращение Россией добычи и экспорта нефти приведет к потере федеральным бюджетом около 10% доходов от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), добавил главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.

«Сокращение добычи и экспорта, с одной стороны, приводит к поддержанию цены нефти, но с другой — снижает налогооблагаемую базу. Согласно последним новостям, Россия дополнительно сократит добычу нефти во втором квартале еще на 471 тыс. баррелей в сутки. В таком случае суммарное снижение добычи составит почти 1 млн б/с, это чуть меньше 10% добычи жидких углеводородов и доходов бюджета по НДПИ», — отметил экономист.

За первые 10 месяцев 2023 года этот налог принес государству 5,99 трлн руб. То есть к ноябрю НДПИ на нефть обеспечил две трети запланированного годового объема нефтегазовых доходов. Таким образом, если бы оценка Федорова была актуальна в тот момент, речь могла идти о потерях в около 599 млрд руб.

Россия может потерять долю на мировом рынке нефти из-за сокращения добычи в рамках договоренностей ОПЕК+, заявил 13 марта Путин на встрече с победителями конкурса управленцев «Лидеры России».

Ранее ОПЕК столкнулась с проблемами выполнения сделки из-за Ирака.