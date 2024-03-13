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В России предрекли снижение краж денег с банковских счетов из-за нового закона

«Синергия»: объем краж денег со счетов россиян упадет на 5% из-за нового закона

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Shutterstock

После 25 июля общий объем краж денег со счетов россиян может сразу снизиться на 5-7%. Такой прогноз «Газете.Ru» дал старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин. Он пояснил, что 25 июля вступит в силу закон о новых механизмах противодействия мошенничеству в России.

«Думаю, что первое время этот объем чуть снизится. Но уверен, что мошенники быстро адаптируются под новые ограничения и разработают новые схемы. Какие именно схемы — покажет время, думаю, что к концу лета ситуация с этим вопросом будет ясна», — сказал экономист.

После 25 июля мошенники начнут еще чаще использовать так называемых дропперов — подставных лиц, через которых они будут совершать преступные операции, предположил Сироткин.

«Зачастую дропперы не знают, что их используют в мошеннических целях. Обычно злоумышленники находят дропперов через интернет, маркетплейсы или социальные сети. Нередко дропперами становятся молодые люди в возрасте 18-20 лет, у которых нет кредитной истории и которые еще не успели запятнать свою репутацию», — отметил эксперт.

Он уточнил, что дропперы — это люди, которые могут оформить на себя банковскую платежную карту, чаще всего дебетовую.

«Мошенники будут указывать реквизиты этих лиц для вывода средств своих «жертв», и Центральный банк попросту не будет видеть подозрительные операции, совершаемые этой молодежью», — уточнил Сироткин.

С 25 июля 2024 года в России вступит в силу закон о новых механизмах противодействия мошенническим операциям, рассказал директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров в интервью «Комсомольской правде» 12 марта.

Закон определяет случаи, когда банк несет финансовую ответственность перед пострадавшими россиянами. Сначала банк должен приостановить на два дня перевод денег по подозрительным реквизитам из базы ЦБ и уведомить об этом клиента. За этот срок человек может отказаться от перевода аферистам. Если же антифрод-система банка не защитила клиента, и его деньги ушли на мошеннический счет, информация о котором содержится в базе данных ЦБ, банку должен возместить клиенту похищенные средства в срок до 30 дней.

Ранее стало известно, сколько кибермошенники украли с банковских счетов россиян в 2023 году.

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