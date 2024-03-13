В «Яндексе» развеяли слухи о разработке аналога Tinder

«Яндекс» не ведет разработку российского аналога Tinder. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Более того, по словам представителей «Яндекса», создание подобного приложения или сервиса для знакомств и вовсе не входит в планы IT-гиганта.

Ранее газета «Ведомости» писала, что «Яндекс» разрабатывает свой аналог Tinder под кодовым названием «Яндекс мэтч». Сообщалось, что приложение должно будет агрегировать данные об интересах пользователей из всех используемых ими сервисов «Яндекса». Расширенные возможности будут доступны по платной подписке.

Тестовые задания для дизайнеров приложения знакомств от «Яндекса» появились на ряде площадок еще прошлым летом. Среди требований — узнаваемая символика и стилистика компании.

До этого российские программисты создали сайт знакомств, основанный на искусственном интеллекте.

Ранее Милонов предложил создать православный аналог Tinder c авторизацией на «Госуслугах».