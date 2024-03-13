Стало известно, сколько россиян остались без отпуска в 2023 году

Почти каждый шестой россиянин — 18% — остался без отпуска в прошлом году. Об этом говорится в исследовании сервиса для покупки авиабилетов Авиасейлс (есть у «Газеты.Ru»).

По сравнению с 2022 годом доля оставшихся без отпуска россиян выросла на 6 процентных пунктов. В 2022-м каждый восьмой гражданин — 12% — не был в отпуске.

27% респондентов были в отпуске лишь один раз за год, еще 30% — два раза. Но даже для тех, кто отдыхал, отпуск — это не всегда про путешествие.

67% участников исследования если и уходили на каникулы, не меняли обстановку: оставались дома или в пределах родного города.

«При этом, согласно исследованиям, путешественники, которые получают новые и захватывающие впечатления во время отпуска, проявляют более высокий уровень удовлетворенности как самим отдыхом, так и жизнью в целом», — отметили в пресс-службе сервиса.



Анализ ответов респондентов также позволил установить взаимосвязь между фактом отсутствия отпуска и психическим состоянием. Участники исследования, пропустившие отпуск, описывают свои ощущения как «опустошённость» (32% опрошенных), «истощение» (21%), «стресс» (17%), а также «раздражительность, агрессия» (14%).

Отпуск помогает отключаться от источников стресса, связанных с работой, семейными или повседневными проблемами, и способствует восстановлению организма и восполнению истощенных ресурсов, заключили в пресс-службе сервиса.

Как сообщала «Газета.Ru», самыми популярными направлениями для отдыха на мартовские праздники 2024 года у россиян стали Египет (24% туристов), ОАЭ (19%) и Таиланд (18%).

Ранее стало известно, что спрос на туры «все включено» по России вырос в два раза.